Willie Mays 93 yaşında öldü

Kaynak: Haber Merkezi
Willie Mays 93 yaşında öldü

Spor tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen beyzbol efsanesi Willie Mays 93 yaşında hayatını kaybetti.

"Say Hey Kid" lakaplı orta saha oyuncusu Willie Mays, beyzbolun yaşayan en yaşlı efsanesi olarak da biliniyordu. İki kez ligin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü alan Mays, ABD'nin ulusal eğlencesi olarak bilinen beyzbol tarihindeki en ikonik oyunlardan biri olarak kabul ediliyor.

Mays'in oğlu Michael, Associated Press'e konuşarak babasının hayranlarına yıllardır ona destek oldukları için teşekkür etti. Michael konuşmasını "Babam huzur içinde ve sevdiklerinin arasında vefat etti. Yıllardır ona gösterdiğiniz sarsılmaz sevgiden dolayı hepinize kırık kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum" diye sonlandırdı.

San Francisco Belediye Başkanı London Breed yaptığı açıklamada "Willie Mays şimdiye kadarkilerin en iyisidir. Bu konu San Franciscolular için tartışılmaz. Çok üzgünüz" diye konuştu. California Valisi Gavin Newsom da Mays'in ölümü üzerine yayınladığı taziye mesajında onu "bir beyzbol ikonundan çok daha fazlası" olarak övdü.

50 yılı aşkın süredir profesyonel spor yapmamış olmasına rağmen beyzbol efsanesi, Negro League'in istatistiklerinin de rekorlara dahil edilmesi kararından sonra bu ayın başlarında kariyer rekoruna 10 gol daha eklemişti.

Mays, 1951 sezonunun ardından Kore Savaşı'nda ABD Ordusu'na çağrılmış ve yaklaşık bir yıl boyunca bilfiil savaşta görev almıştı.

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