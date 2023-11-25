Wilma Elles bebeğinin yüzünü gösterdi. 40 gün önce 3'ncü kez anne olmuştu

Bir yıl önce avukat Mehmet Şah Çelik ile nikah masasına oturan başarılı oyuncu Wilma Elles, 5 Ekim'de 3. kez annelik heyecanı yaşadı. Elles, Tiara Manolya adını verdiği bebeğinin 40'ı çıkınca özel bir fotoğraf çekimi yaparak kutlama yapmayı ihmal etmedi.

"EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASINI DAHA GÜZEL DÜŞÜNEMEZDİM"

1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çocukları ve eşiyle verdiği pozları yayınlayarak yeni doğan bebeğinin de yüzünü ilk kez gösteren Wilma Elles, şu ifadeleri kullandı: "Tiara Manolya nin 40. gün çıktı. Geleneksel banyo da yaptık. Nasıl bir aşk bu... Dünya da bebeklerden daha güzel bir şey yok. Ve 22.11.2022'de seninle aile olduk Mehmet Şah Çelik, bir yıl içerisinde ne kadar çok şey değişebilir... Tiara Manolya... Birinci evlilik yıl dönümüzün kutlamasını daha güzel düşünemezdim. Çok teşekkür ederim. Allah isteyen herkese nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Willa Elles, 2015 yılında iş insanı Arif Kerem Göğüs ile ilişkisinden Milat ve Melodi adını verdikleri ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti.