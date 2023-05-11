Wilma Elles davalık olduğu ikizlerinin babası Kerem Göğüş için bakın ne dedi

Ünlü oyuncu Wilma Elles, davalık olduğu ikizlerinin babası Kerem Göğüş hakkında konuştu.

Wilma Elles davalık olduğu ikizlerinin babası Kerem Göğüş için bakın ne dedi

Oyuncu Wilma Elles, Nişantaşı’nda Mehtap Yakut'un lansmanına katıldı.

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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elles "Mutluluğumun nedeni çalışmam. Çok mutluyum. Nazardan korktuğum için çoğu gelen teklifi çevreme söylemiyorum. Birçok işim var ve değerlendiriyorum. Çocuklar 8 yaşına girdi. Çok güzel yıllarım geçiyor onlar ile. Birlikte çok etkinlikler yapıyoruz" dedi.

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"ATALARINI BİLMELERİNİ İSTİYORUM"

Wilma Elles’in ikiz çocuklarını yurt dışına kaçırdığını ve kendisiyle görüştürmediğini iddia eden Kerem Göğüş, velayet ve kişisel ilişkinin kurulması davaları açmıştı. Göğüş ayrıca ikizlerin velayetlerinin askıda olduğunu öne sürmüştü. İddialar hakkında Elles, "Babaları ile görüşebilirler. Ben atalarını bilmelerini istiyorum" diye konuştu.

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