Wilma Elles'ın doğum yapacağı yer belli oldu. Gün saymaya başladı

Geçtiğimiz sene Mehmet Şah Çelik ile hayatını birleştiren Wilma Elles 8 buçuk aylık hamile. Üçüncü kez anne olmak için gün sayan Elles, yine Amerika'da doğum yapacak.

Wilma Elles'ın doğum yapacağı yer belli oldu. Gün saymaya başladı

Üçüncü kez anne olmak için gün sayan oyuncu Wilma Elles, yine Amerika'da doğum yapacak.

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'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' rolüyle ünlenen 2010'dan beri Türkiye'de yaşayan Alman oyuncu Wilma Elles, Aralık 2022'de ikinci kez nikah masasına oturmuş ve Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti.

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AMERİKA’YA UÇTU

Yaklaşık 8 aylık hamile olan Wilma Elles, Amerika’ya gitti.

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Kerem Göğüş'ten olan ikizleri Milat ve Melodi gibi kızını da Los Angeles'ta dünyaya getirecek.

Mehmet Şah Çelik de Wilma'nın yanında. Milat ve Melodi de anneleri Wilma Ellles'in yanında, Amerika'da.

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