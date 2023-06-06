Wilma Elles'ten 'hamilelik' açıklaması

Wilma Elles, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Arif Kerem Göğüş ile 2019 yılında boşanmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen ikizlerin velayeti ise anneye verilmişti.

İKİNCİ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Milat ve Melodi adında sekiz yaşında ikiz çocukları olan Wilma Elles, geçtiğimiz Aralık ayında Avukat Mehmet Şah Çelik ile dünyaevine girmişti. Çiftin İzmir’de gerçekleşen 20 kişilik nikah törenine, Elles’in çocukları da katılmıştı.

Katıldığı bir davette boy gösteren Wilma Elles, gece için tercih ettiği beyaz mini tül detaylı kıyafetiyle beğeni topladı. Eşi Mehmet Şah Çelik, çocukları Milat ve Melodi ile birlikte davete katılan Elles, hamile olduğu yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Elles, Cannes Film Festivali'ndeki fotoğraflarında karnını tutunca hamile olduğu dedikodularının odağı olmuştu. Suskunluğunu bozan güzel oyuncu, şunları söyledi: Benim orada karnım ağrımıştı. Bu yüzden elimi karnıma getirdim. Tesadüfen verilen bir poz oldu. Düşüncesi bile çok güzel. İnşallah nasip olur. Milat ve Melodi ile çok mutluyum. Çocuklara bayılıyor çok seviyorum. Çocuklar da beni eğitiyorlar. Onlarla her gün sanki hayata yeniden başlıyorum.