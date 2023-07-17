Wilma Elles'ten karnı burnunda bikinili poz

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Caroline rolüyle adını duyuran Wilma Elles, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla görenleri şaşkına çevirmişti.

3. BEBEK YOLDA

Elles, geçtiğimiz sene avukat sevgilisi Mehmet Şah Çelik ile evlendi. 2 çocuk annesi Elles, 3. kez hamilelik müjdesi vermişti.

Güzel oyuncu, şimdi de Instagram sayfasından karnı burnunda tatil pozlarını paylaştı.

"HAMİLE OLMAYI ÇOK SEVİYORUM"

Instagram'da 1.5 milyon takipçisi olan 36 yaşındaki Wilma Elles, hesabının hikayeler bölümünden peş peşe yayınladığı fotoğraflara şu mesajı yazdı: "Hamile olmayı çok seviyorum... Tam bir mucizeye şahit oluyorsun."

