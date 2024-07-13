Wimbledon'da kadınlar şampiyonu belli oldu

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Wimbledon'da kadınlar şampiyonu belli oldu

Wimbledon'da tek kadınlarda Krejcikova şampiyon oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon’da, tek kadınlar finalinde 31 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova, 7 numaralı seribaşı İtalyan rakibi Jasmine Paolini’yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Başkent Londra’da düzenlenen turnuvada, Krejcikova ve Paolini finalde karşı karşıya geldi.

2021 Fransa Açık’ta şampiyon olduktan sonra kariyerinin ikinci grand slam finaline çıkan Çek tenisçi Krejcikova, bu yıl Fransa Açık’ta kariyerinin ilk grand slam finalini oynayan Paolini’yi 2-1 mağlup ederek Wimbledon’daki ilk şampiyonluğunu kazandı.

İlk seti 6-2 kazanan Krejcikova, ikinci seti 6-2 kaybetti. Ancak final setini 6-4 kazanarak 1 saat 56 dakika sonunda korttan galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

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