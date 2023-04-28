Windows 10'un sonu geldi. Desteği kesiliyor

Microsoft, Windows 10 22H2'nin son güncellemeyi alamayacağı kaydedildi.

Windows 10'un sonu geldi. Desteği kesiliyor

Microsoft, Windows 10 22H2 güncellemesinin, işletim sistemine sunulacak son sürüm olacağını belirtti. Bu, şirketin Windows 10 için daha fazla yeni özellik, hata giderme ve performans optimizasyonu sunmayacağı anlamına gelmektedir.

ALDIĞI SON GÜNCELLEME OLACAK

Microsoft’un güvenlik konusundaki desteği devam edecek. Şirketin blog yazısına göre Windows 10 Enterprise, Education, Home ve Pro sürümleri 14 Ekim 2025’e kadar güvenlik paketlerini almaya devam edeceğini duyurdu.

Ayrıca, devlet kurumlarında ve şirketlerde kullanılan LTSC sürümleri ise 14 Ekim 2025’ten sonra güncelleme almaya devam edecek. Ancak Microsoft’un müşteri bazlı çalıştığını, yani bu desteğin oldukça kısıtlı olacağını söylemek gerekiyor.

WINDOWS 10 BİTİNCE NE OLACAK

Microsoft, Windows 10’un emekliye ayrılmasıyla birlikte Windows 11’i ana işletim sistemi yapmak istiyor. 2024’ün ikinci yarısında Windows 11 için LTSC güncellemesi sunulacak. Şirketler ile devlet kurumları da bu işletim sistemine geçecek.

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