Windows 11 Not Defteri artık yapay zeka destekli

Artık kullanıcılar, Copilot entegrasyonu sayesinde metinlerini yapay zeka yardımıyla düzenleyebilecek, yeniden yazabilecek ve farklı formatlara dönüştürebilecek.

TEK TIKLA YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Not Defteri uygulamasına eklenen yeni Copilot butonu, kullanıcıların seçtiği metinleri analiz ederek çeşitli işlemler yapmalarına olanak tanıyor. Bu özellikle birlikte:

Metinleri farklı üsluplara çevirme (resmi, samimi, eğlenceli vb.)

Uzunluk ayarlama (kısa, orta, uzun versiyonlar)

Çeşitli format seçenekleri (liste, iş yazısı, akademik metin, şiir)

ÜCRETSİZ AMA SINIRLI, ABONELİKLE SINIRSIZ

Microsoft, temel Copilot özelliklerini ücretsiz sunarken, gelişmiş işlevler için Microsoft 365 aboneliği gerektiriyor. Aboneliği olmayan kullanıcılar, belirli bir kullanım sınırına tabi olacak ve bu sınır aşıldığında işlem yapabilmek için bekleme süresiyle karşılaşacak.

NOT DEFTERİ ARTIK DAHA AKILLI

Son dönemde sekme desteği ve yazım denetimi gibi özellikler kazanan Not Defteri, Copilot entegrasyonuyla tamamen yeni bir kimliğe bürünüyor. Özellikle içerik üreticileri, öğrenciler ve ofis çalışanları için büyük kolaylık sağlayacak bu yenilik, Windows 11 kullanıcılarına yepyeni bir deneyim sunuyor.

Peki siz bu yeni özelliği denediniz mi? Yapay zeka destekli Not Defteri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın.