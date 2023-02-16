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Windows'ta Görev Yöneticisi'ni açmadan görev sonlandırılır mı? Özellik ne zaman aktif olacak

Microsoft, Windows 11 işletim sistemindeki görev yöneticinin işlevini artırmaya hazırlanıyor. Özelliğin ne zaman aktif edileceği bilinmese de Windows'ta Görev Yöneticisi'ni açmadan görev sonlandırmak mümkün olacak.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 15:23
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Windows'ta Görev Yöneticisi'ni açmadan görev sonlandırılacak

Windows'ta Görev Yöneticisi'ni açmadan görev sonlandırılır mı? Özellik ne zaman aktif olacak
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Windows işletim sisteminde bulunan Görev Yöneticisi ileri düzey kullanıcılar için en çok kullanılan araçlardan bir tanesidir. 

DonanımHaber.com'da yer alan bilgilere göre; Bir program ya da görev yanıt vermediğinde, Görev Yöneticisi'ni açıp ilgili görevi sonlandırmak gerekir. Yazılım devi bu süreci daha da kolaylaştıracak bir adım attığını duyurdu.

Microsoft, en son 25300 numaralı Windows 11 yapısına görevi doğrudan görev çubuğundan hızlı bir şekilde sonlandırmayı sağlayan bir özellik dahil etti. Şu an için işletim sisteminde gizli olan bu işlev sayesinde görev çubuğundaki herhangi bir uygulama simgesine sağ tıklayıp görev sonlandırılabilecek.

ÖZELLİK ŞU ANDA DEVREDE DEĞİL

ViveTool aracında vivetool /enable /id:42592269 komutu kullanılarak özelliğin etkinleştirilebilindiği ifade edildi. Ancak bu seçeneğe tıklandığında hiçbir tepki vermediği için henüz işlevsel değil.

Görev çubuğu üzerinden görev sonlandırma özelliğinin muhtemelen bir sonraki Windows Insider yapılarında kendine yer bulacağı aktarıldı.

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