Wirtz için çılgın rakamı reddettiler

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Wirtz için çılgın rakamı reddettiler

Liverpool’un 130 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği Florian Wirtz için kulübü Bayer Leverkusen, 150 milyon euro istedi.

Transfer döneminin rekor ismi olması beklenen Florian Wirtz için kulübü Bayer Leverkusen’den beklenmedik cevap geldi. Alman kulübü 22 yaşındaki yıldız için rekor teklifi kabul etmedi.

Alman medyasından Bild'in haberine göre; Wirtz ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Leverkusen, İngiliz devinden gelen 130 milyon euroyu aşan bonservis bedeli teklifini reddetti ve 150 milyon euroda ısrar etti.

Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü ve Liverpool'un 22 yaşındaki on numara için talep edilen bonservis maliyetini 135 milyon euro seviyelerine düşürmeya çalıştığı belirtildi.

Haberde, Premier Lig ekibinin fiyatı yükselterek yeni bir teklif yapmasının beklendiği ya da bonservis bedeline ek olarak Leverkusen'e bir oyuncu önerebileceği de ileri sürüldü.

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