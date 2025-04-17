Wirtz kararını verdi: 125 milyon dolarlık sözleşme masada

Bayer Leverkusen formasıyla gösterdiği olağanüstü performans ve Alman Milli Takımı'ndaki etkileyici katkılarıyla adını dünyanın en büyük kulüplerinin listesine yazdıran 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, şimdiden transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Özellikle Real Madrid, Manchester City ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin kıskacında olan Wirtz’in nihai tercihi netleşmeye başladı.

REAL MADRİD İLK SIRADA, BAYERN ÜÇÜNCÜ PLANDA

Alman basınında yer alan haberlere göre, Florian Wirtz'in gönlündeki ilk kulüp Real Madrid. Genç yıldız, İspanyol devinin sunduğu sportif başarı vizyonunu ve kulüp kültürünü kendi hedefleriyle örtüştürüyor. Madrid’in ardından Manchester City'nin da transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtilirken, Almanya’nın en büyük kulübü Bayern Münih ise bu yarışta yalnızca üçüncü sırada bulunuyor. Wirtz’in babası Hans Wirtz her ne kadar Münih'e sıcak baksa da, oyuncunun kişisel tercihi Madrid’den yana.

XABİ ALONSO FAKTÖRÜ MADRİD’İ ÖNE ÇIKARIYOR

Real Madrid tercihinin altında yatan bir diğer önemli neden ise teknik direktörlük koltuğundaki olası değişim. Bayer Leverkusen’in mevcut teknik direktörü Xabi Alonso'nun, Carlo Ancelotti’den sonra Madrid’de göreve başlaması ihtimali kulislerde güçlü şekilde dillendiriliyor. Wirtz’in, kariyerinde önemli rol oynayan Alonso ile çalışmaya devam etme arzusu, bu tercihi daha da anlamlı kılıyor. Ayrıca Madrid’deki Avusturyalı yıldız David Alaba ile aynı takımda forma giyme fikri de genç futbolcunun kararında etkili olabilir.

MANCHESTER CİTY'DE DE BRUYNE'İN VARİSİ OLABİLİR

Diğer yandan Premier Lig temsilcisi Manchester City’de, Kevin de Bruyne’in takımdan ayrılacak olması Pep Guardiola’nın, boşalan pozisyon için Florian Wirtz’i düşünmesine neden oldu. İngiliz kulübü, sunduğu sportif başarı ve finansal güçle Wirtz için oldukça cazip bir seçenek oluşturuyor. Ancak Real Madrid’in tarihsel ağırlığı ve prestiji, City’yi geride bırakıyor gibi görünüyor.

SERBEST KALMANIN BEDELİ

Leverkusen yönetimi, Wirtz’in takımda kalması adına yeni bir sözleşme önerisinde bulundu. Bu yeni kontrat kapsamında genç oyuncunun serbest kalma bedelinin 125 milyon dolar olacağı belirtiliyor. Ancak henüz imzalar atılmış değil. Wirtz’in 2027 yılına kadar mevcut sözleşmesi bulunsa da, bu yaz transfer döneminde Leverkusen’in yüksek bir bonservis bedeliyle oyuncuyu satması gündeme gelebilir. Transfermarkt verilerine göre genç yıldızın güncel piyasa değeri 140 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE BALLON d'OR HAYALİ

Wirtz’in tercihlerini belirleyen en önemli faktörlerden biri ise kişisel başarı hedefleri. Genç futbolcu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Ballon d'Or ödülüne uzanmak için en doğru adımı atmak istiyor. Bu bağlamda Real Madrid’in hem Avrupa’daki dominasyonu hem de dünya futbolundaki marka değeri, genç oyuncunun kariyer planlaması açısından önemli avantajlar sunuyor.

WİRTZ’İN GELECEĞİ BU YAZ BELİRLENEBİLİR

Transferin kaderini belirleyecek en kritik süreç yaz aylarında yaşanacak. Bayer Leverkusen, oyuncuyu elde tutmak için son şanslarını kullanıyor. Ancak Real Madrid ve Manchester City gibi dünya devlerinin devreye girmesiyle bu çaba sonuçsuz kalabilir. Wirtz’in hangi kulübü seçeceği, sadece Alman futbolunu değil, Avrupa futbolunun dengesini de etkileyecek.