Dünyada en çok sevilen açık dünya rol yapma oyunu serilerinden Witcher’ın son oyunu Witcher 4’ü geliştirme süreci devam ediyor. Oyunun geliştiricisi CD Project Red, yayınladığı fragman ile yeni oyunda baş karakterin Ciri olduğunu duyurmuş ve oldukça ilgi çeken bir sinematik fragman yayınlamıştı. Söz konusu fragman, yeni oyunun Witcher evrenini etkileyici bir şekilde yansıtmaya devam edeceğini ortaya koydu.

Ancak gelen son açıklama yeni oyunu merakla bekleyen hayranları üzdü. CD Projekt RED'in ortak CEO'su Michal Nowakowski, 11 Aralık’ta yapılacak ‘Yılın Oyunları’ töreninde Witcher 4 ile ilgili bir oynanış ya da fragman yayınlanmayacağını duyurdu. Nowakowski, merakla beklenen oyunun törende sadece “En Çok Beklenen Oyun” adaylığı temsil edileceğini söyledi.

Polonyalı şirket geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda Witcher 4’ün 2027 yılında piyasaya çıkmayacağının altını çizmişti. Bu durumda merakla beklenen oyunla ilgili fragman ya da oynanış videosu görmek için önümüzdeki yılı beklemek gerekecek.

Nowakowski, CD Projekt RED’in yakın tarihli üçüncü çeyrek finansal raporunda yapılan soru-cevap oturumunda da benzer bir çizgi izledi. The Witcher 4'ün geliştirme takvimi sorulduğunda “Tek söyleyebileceğimiz şey, oyunun 2026'da piyasaya çıkmayacağıdır” demişti.