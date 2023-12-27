Wolfgang Schauble hayatını kaybetti

Alman siyasetçi ve devlet insanı Wolfgang Schauble'nin hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

81 yaşındaki Schauble'nin bir süredir kanseri yenmeye çalıştığı biliniyordu. 1990 yılında Almanya'nın birleşmesi sürecinde müzakerelere katılan ve ekonomi bakanı olarak üst düzey görevlerde bulunan Schauble'nin evinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ekim 2009'da ekonomi bakanı olarak görev verdiği Schauble o dönemde patlayan ekonomik krizle mücadelede üst düzey görev almıştı.

8 yıl boyunca bakanlık yapan Schauble kariyerinin son sürecinde parlamento sözcülüğü görevi de üstlenmişti. Schauble vekil olarak görevine devam ediyordu.

1990 yılında Almanya'nın birleşmesinden kısa bir süre sonra düzenlenen bir seçim mitinginde suikast girişimine uğrayan Schauble'nin belden aşağısı felç olmuş ve tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu.

2012'deki 70'inci yaş gününde Merkel, Schauble hakkında, "Alman birliğinin, hükümetin hareketinin ve istikrarlı Euro bölgesinin mimarı" övgülerini sunmuştu.