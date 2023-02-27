Manchester United ile ilk kupasını kazanan Weghorst'tan flaş açıklamalar: Bu benim çocukluk hayalim

Sezon başında Beşiktaş'a imza atan ve gösterdiği performans ile gözleri kamaştıran Wout Weghorst, sonrasında Dünya Kupasında Hollanda ile Arjantin maçında gösterdiği 2 gollük performans ile bir kez daha dikkat çekmeyi başararak Manchester United'in yolunu tuttu.

Carabo Cup finalinde Newcastle United'i 2-0 yenmelerinin ardından normal kariyerinde ilk kupasını kazanan Weghorst, açıklamalarda bulundu.



"ÇOCUKLUK HAYALLERİMDEN BİRİYDİ"

Kariyerinde ilk kez kupa sevinci yaşayan Weghorst, Ada basınına duygularını anlattı. Çok mutlu olduğunu dile getiren 1.97'lik kule forvet, "Harika hisler yaşıyorum. Tabii ki ben çok uzun zamandır burada değilim ama kulüp bu kupayı kazanamayalı uzun zaman olmuştu. Kupayı hak ettiği yere getirmek güzel. Burası çok ama çok büyük bir kulüp. Hollanda'da 2 kez kupa finali oynamıştım ama ikisini de kaybetmiştim. Ancak pes etmeyip sıkı çalışmak her zaman size bir şeyler kazandırıyor. Maçtan sonra duygusal anlar yaşadım. Bu, benim çocukluk hayallerimden biriydi" dedi.



"AYNI İŞTAHLA OYNAMALIYIZ"

Hollandalı yıldız gelecek adına da iddialı olduklarının altını çizerek, "Şimdilik sadece 1 kupa kazandık ve bunu kutlayacağız. Ancak önümüzde alınacak 3 kupa daha var. Aynı iştahla oynamalıyız" ifadelerini kullandı.

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