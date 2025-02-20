WWE'nin asi kızı Hollywood'a adım atıyor

WWE'nin yıldız isimlerinden Liv Morgan, profesyonel güreş kariyerine devam ederken Hollywood'da da kendine yer açıyor. 2024’ün sonlarında WWE ile beş yıllık yeni bir sözleşme imzalayan Morgan, oyunculuk dünyasına adım atmaya başladı. Paradigm Sports Group ile anlaşan ünlü güreşçi, düzenli olarak film ve dizi projeleri için seçmelere katıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde No-Contest Wrestling Podcast’ine konuk olan çok kez kadınlar dünya şampiyonu olan Morgan, WWE’de geçirdiği yılların oyunculuk kariyerine etkisini anlattı. “Sete gittiğimde WWE’de bir kamera arkası sahnesinde gibi hissettim,” diyen Morgan, WWE’de aldığı eğitimin kendisini ne kadar geliştirdiğini fark ettiğini belirtti.

Morgan, geçmişte Chucky dizisinde kendisini canlandırmış ve The Kill Room filminde Uma Thurman ile çalışma fırsatı yakalamıştı. WWE’nin tek çekim hakkı sunduğunu hatırlatan Morgan, “WWE’de hata yapma şansımız yok, tek seferde en iyisini yapmak zorundayız,” diyerek canlı performansların kendisini disiplinli bir oyuncu haline getirdiğini ifade etti.

Liv Morgan, güreş kariyerinden kopmaya niyetli değil. Önümüzdeki Monday Night Raw şovunda takım arkadaşı Raquel Rodriguez ile birlikte Bianca Belair ve Naomi'ye karşı WWE Kadınlar Takım Şampiyonluğu maçına çıkacak. Ayrıca yaklaşan Women’s Elimination Chamber maçında yer alacak olan Morgan, bu mücadeleyi kazanması halinde en büyük rakiplerinden Rhea Ripley’e karşı WrestleMania’da bir ana kemer maçına çıkma şansı elde edecek.

Hollywood’daki yeni kariyer yolculuğu ve WWE’deki başarılarıyla dikkat çeken Liv Morgan, her iki dünyada da kendini kanıtlamaya kararlı.