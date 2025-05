Xabi Alanso, Arda ile görüştü: Yeni rolü belli oldu

Real Madrid’in yeni teknik direktörü Xabi Alonso, milli yıldızımız Arda Güler’e vereceği rol belli oldu.

Alonso’nun Real Madrid nasıl bir takım kuracağı merak edilirken, yıldızlar karmasında kimlerin öne çıkacağı merak ediliyor.

İmza töreninde takımda yaşanacak değişikliklerden bahseden Alonso, “Elbette kafamda bir fikrim var ama anlık değişiklikler olabilir. Göze hoş gelen, futbolseverlerin zevk aldığı bir futbol istiyorum. Her geçen gün her futbolcunun en iyi yanını ortaya çıkarmak hoşuma gidiyor. O her yerde özel olabilir çünkü o zaten özel bir oyuncu. Real Madrid için bir döneme damga vuracak bir isim. Henüz 21 yaşında ve kulübün gelecekteki projelerinde temel bir rol oynayacak. Onunla çalışmak için doğru zaman ve doğru yerde olduğum hissine kapılıyorum. Onu bir orta saha oyuncusu olarak görüyorum. Ondan en verimli şekilde faydalanmaya çalışacağız” dedi.

ARDA GÜLER İLE GÖRÜŞTÜ

Alonso’nun Arda hakkındaki düşünceleri de belli oldu. Leverkusen döneminde Arda’yı transfer etmek isteyen İspanyol çalıştırıcı, genç yıldız ile görüşerek ona düşüncelerini iletti.

İspanyol medyasında yazılan habere, göre Xabi Alonso’nun Arda ile yaptığı görüşmede milli yıldızımıza, “Sen bu takımın kilit oyuncu rolünde olacaksın” dediği ifade edildi. Öte yandan İspanyol medyasında yer alan haberlerde, Arda Güler’in Real Madrid için yeni Luka Modrić olacağı bilgisine yer verildi.