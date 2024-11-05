Xabi Alonso Anfield’a geri dönüyor

Xabi Alonso, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a karşı oynayacakları kritik maç öncesinde Anfield’a dönüşünü ve eski kulübüyle yüzleşmeyi değerlendirerek duygularını yönetmek istediğini ifade etti. Basın toplantısında, “Turistik gezi yapmaya vaktimiz yok” diyen İspanyol teknik adam, Liverpool’a karşı oynayacakları bu maçın zorluğuna dikkat çekti. Alonso, odak noktasının sadece maç olduğunu vurgulayarak, “Oyuna odaklanmalıyız. Liverpool şu anda Avrupa’nın en iyi takımlarından biri, bu büyük bir meydan okuma” dedi.

Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen’i tarihi bir başarıya taşıyan Alonso, takımını Almanya Bundesliga’da 11 yıllık Bayern Münih hegemonyasını sonlandırarak şampiyon yapmış ve aynı sezon Avrupa Ligi finaline yükselmişti. Liverpool’da 2004-2009 yılları arasında forma giyen Alonso, 2005 yılında Şampiyonlar Ligi’ni kazandığı Anfield’a teknik direktör olarak dönerken duygusal bir atmosfer bekleniyor. Liverpool taraftarlarının ona sevgiyle yaklaşacağını belirten Liverpool kalecisi Caoimhin Kelleher, “Taraftarlar ona güzel bir karşılama yapacaktır ancak bizim amacımız onun buradan mutlu ayrılmamasını sağlamak” dedi.

Bu sezon Leverkusen geçen yılki başarılarını tam olarak yakalayamasa da Bundesliga’da dördüncü sırada ve Şampiyonlar Ligi’nde altıncı sırada yer alıyor. Leverkusen’in bu sezon da güçlü bir takım olduğunu belirten Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Alonso’nun takımının oyuna hâkim olduğunu ve maçın iki taraf için de büyük bir meydan okuma olacağını söyledi. Slot, “Futbol iki yönlü oynanır; topa sahipken ve top rakipteyken. Leverkusen gibi güçlü bir takıma karşı her iki tarafı da iyi oynamak zorundayız” dedi.

Alonso, Anfield’daki bu duygusal dönüşünü bir kenara bırakıp takımını zorlu rakip Liverpool’a karşı zafere taşımak için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.