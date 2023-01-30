Leverkusen'i ipten aldı. Xabi Alonso'nun başarısının sırrı belli oldu

Bayer Leverkusen, geçtiğimiz aylarda Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine getirildiğini açıklamıştı.

10 MAÇTA 19 PUAN TOPLADI

Alman ekibi eski teknik direktör Gerardo Seoane yönetimi ile Bundesliga'nın ilk sekiz haftasında sadece 5 puan toplarken İspanyol teknik adamın takımın başına geçmesinin ardından 10 maçta 19 puan toplama başarısı gösterdi.

41 yaşındaki hoca, Şampiyonlar Ligi’nde ise çıktığı 3 maçta 2 beraberlik alarak yoluna Avrupa Ligi’nde devam etme şansı yakaladı.

ÖVGÜLERİ TOPLADI

Katar'da gerçekleşen 2022 Dünya Kupası ardından Bundesliga'da çıktığı dört maçı da kazanan İspanyol teknik direktör, ligde 9. sıraya kadar yükseldi. Bu etkileyici başlangıç futbol otoriteleri tarafından da övgü topladı.

Xabi Alonso'nun bu başarıyı yakalamasında birçok etken bulunuyor.

OYUN TARZINI DEĞİŞTİRDİ

Eski yıldız futbolcu emekli olmadan önce kendi döneminin en iyi pasörlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Birçok futbol eleştirmeni, İspanyol teknik adamın futbolculuk kariyerinde benimsediği ofansif oyun anlayışını Bayer Leverkusen kariyerinde de sürdürmesini bekliyordu.

Ancak 41 yaşındaki teknik direktör kaybetmeye alışmış Bayer Leverkusen’in oyun anlayışını kısa sürede değiştirerek savunma ağırlıklı bir anlayışa çevirdi.

Alman ekibi ile çıktığı maçlarda 3-4-3 dizilişini benimseyen İspanyol, takımının özellikle topsuz oyunda rakiplerine karşı direnmesini sağlayarak 10 maçta 6 galibiyet almayı başardı.

Savunma anlayışı belki de Alonso’un uzun vadeli planları arasında yer almasa da şimdiye kadar başarılı olduğu söylenebilir.

BASINDAN UZAK DURDU

Xabi Alonso'yu başarıya götüren bir başka karar ise antremanları basına kapalı gerçekleştiriyor olması oldu. Bundesliga'nın 16. haftasında Leverkusen zorlu Borussia Mönchengladbach deplasmanı öncesi Alonso’nun talimatıyla maçtan dört gün önce antremanları basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirdi.

Bu karar da İspanyol teknik adamı galibiyete götüren etkenlerden biri oldu ve Mönchengladbach karşısında 3-2'lik skorla kazanmayı başardılar.

WİRTZ ÖVGÜ YAĞDIRDI

Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz kasım ayında Transfermarkt’a verdiği bir röportajda, Xabi Alonso'nun örnek alınabilecek biri olduğunu ifade etti.

Florian Wirtz, 41 yaşındaki teknik adam için şu ifadeleri kullandı: “Soyunma odasında, bir futbolcu olarak daha önce pek çok şampiyonluk kazanmış biriyle çalıştığınızı kesinlikle fark ediyorsunuz. Kendinize örnek alabileceğiniz ve size ipuçları verebilecek biri var." Wirtz’in bu açıklamaları Alonso’nun takım içinde de saygı duyulan biri olduğunu gösterdi.