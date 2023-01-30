30 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Leverkusen'i ipten aldı. Xabi Alonso'nun başarısının sırrı belli oldu

Leverkusen'i ipten aldı. Xabi Alonso'nun başarısının sırrı belli oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso'nun takımdaki başarısının sırrı belli oldu.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 19:51
Takip Et

Xabi Alonso Bayer Leverkusen'de harikalar yaratıyor

Leverkusen'i ipten aldı. Xabi Alonso'nun başarısının sırrı belli oldu
+
Aa
-

Bayer Leverkusen, geçtiğimiz aylarda Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine getirildiğini açıklamıştı.

10 MAÇTA 19 PUAN TOPLADI

Alman ekibi eski teknik direktör Gerardo Seoane yönetimi ile Bundesliga'nın ilk sekiz haftasında sadece 5 puan toplarken İspanyol teknik adamın takımın başına geçmesinin ardından 10 maçta 19 puan toplama başarısı gösterdi.

41 yaşındaki hoca, Şampiyonlar Ligi’nde ise çıktığı 3 maçta 2 beraberlik alarak yoluna Avrupa Ligi’nde devam etme şansı yakaladı.

ÖVGÜLERİ TOPLADI

Katar'da gerçekleşen 2022 Dünya Kupası ardından Bundesliga'da çıktığı dört maçı da kazanan İspanyol teknik direktör, ligde 9. sıraya kadar yükseldi. Bu etkileyici başlangıç futbol otoriteleri tarafından da övgü topladı.

Xabi Alonso'nun bu başarıyı yakalamasında birçok etken bulunuyor.

OYUN TARZINI DEĞİŞTİRDİ

Eski yıldız futbolcu emekli olmadan önce kendi döneminin en iyi pasörlerinden biri olarak kabul ediliyordu.  Birçok futbol eleştirmeni, İspanyol teknik adamın futbolculuk kariyerinde benimsediği ofansif oyun anlayışını Bayer Leverkusen kariyerinde de sürdürmesini bekliyordu. 

Ancak 41 yaşındaki teknik direktör kaybetmeye alışmış Bayer Leverkusen’in oyun anlayışını kısa sürede değiştirerek savunma ağırlıklı bir anlayışa çevirdi. 

Alman ekibi ile çıktığı maçlarda 3-4-3 dizilişini benimseyen İspanyol, takımının özellikle topsuz oyunda rakiplerine karşı direnmesini sağlayarak 10 maçta 6 galibiyet almayı başardı.

Savunma anlayışı belki de Alonso’un uzun vadeli planları arasında yer almasa da şimdiye kadar başarılı olduğu söylenebilir.

BASINDAN UZAK DURDU

Xabi Alonso'yu başarıya götüren bir başka karar ise antremanları basına kapalı gerçekleştiriyor olması oldu. Bundesliga'nın 16. haftasında Leverkusen zorlu Borussia Mönchengladbach deplasmanı öncesi Alonso’nun talimatıyla maçtan dört gün önce antremanları basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirdi.

Bu karar da İspanyol teknik adamı galibiyete götüren etkenlerden biri oldu ve Mönchengladbach karşısında 3-2'lik skorla kazanmayı başardılar.

WİRTZ ÖVGÜ YAĞDIRDI

Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz kasım ayında Transfermarkt’a verdiği bir röportajda, Xabi Alonso'nun örnek alınabilecek biri olduğunu ifade etti.

Florian Wirtz, 41 yaşındaki teknik adam için şu ifadeleri kullandı: “Soyunma odasında, bir futbolcu olarak daha önce pek çok şampiyonluk kazanmış biriyle çalıştığınızı kesinlikle fark ediyorsunuz. Kendinize örnek alabileceğiniz ve size ipuçları verebilecek biri var." Wirtz’in bu açıklamaları Alonso’nun takım içinde de saygı duyulan biri olduğunu gösterdi. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
2
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
3
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
4
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
5
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
6
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
7
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
﻿Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
﻿Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
﻿Vezirköprü'de SMA hastası Ebrar bebek için etkinlik düzenlendi
﻿Vezirköprü'de SMA hastası Ebrar bebek için etkinlik düzenlendi
﻿Vezirköprü'de SMA hastası Ebrar bebek için etkinlik düzenlendi
﻿Tunç Soyer'den Akşener'e ziyaret
﻿Tunç Soyer'den Akşener'e ziyaret
﻿Tunç Soyer'den Akşener'e ziyaret
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.