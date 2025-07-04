Xabi Alonso biletini kesti: Real Madrid'den ayrılıyor

Teknik direktör Carlo Ancelotti ile vedalaşıp yeni sezona Xabi Alonso ile giriş yapan Real Madrid'de kadro planlaması sürüyor.

Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold ve Franco Mastantuono transferlerini duyuran İspanyol ekibinde gözler ayrılacak isimlere çevrildi.

Takımın Brezilyalı yıldızı Rodrygo için Real Madrid'den karar çıktı. Athletic'te yer alan habere göre hem kulüp hem de Xabio Alonso, Brezilyalı futbolcunun ayrılığını değerlendiriyor.