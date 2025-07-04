Xabi Alonso biletini kesti: Real Madrid'den ayrılıyor

Teknik direktör Carlo Ancelotti ile vedalaşıp yeni sezona Xabi Alonso ile giriş yapan Real Madrid'de kadro planlaması sürüyor.
Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold ve Franco Mastantuono transferlerini duyuran İspanyol ekibinde gözler ayrılacak isimlere çevrildi.
Takımın Brezilyalı yıldızı Rodrygo için Real Madrid'den karar çıktı. Athletic'te yer alan habere göre hem kulüp hem de Xabio Alonso, Brezilyalı futbolcunun ayrılığını değerlendiriyor.
Rodrygo'nun bu yaz satışına onay verildiği ve uygun bir teklifin gelmesi halinde transferin gerçekleşebileceği kaydedildi. Yıldız futbolcuyla İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'ın ilgilendiği iddia ediliyor.
Real Madrid formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Al Hilal maçına ilk 11'de başlayan Rodrygo, sonraki üç mücadelede sadece 23 dakika süre aldı.
Real Madrid'e 2019'da Brezilya ekibi Santos'tan imza atan Rodrygo, İspanyol devinde forma giydiği 269 maçta 68 gol ve 51 asist kaydetti.