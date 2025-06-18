Xabi Alonso bizzat açıkladı! Real Madrid'den Arda Güler kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Xabi Alonso bizzat açıkladı! Real Madrid'den Arda Güler kararı

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler geçtiğimiz sezon teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından çok şans bulamamıştı. Madrid ekibinin başına geçen İspanyol teknik adam Xabi Alonso, milli oyuncunun takımdaki geleceğiyle ilgili bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Hilal ile oynayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, katıldığı basın toplantısında Arda Güler'in geleceği hakkında da konuştu.

XABI ALONSO'DAN ARDA GÜLER İÇİN KARAR!

Xabi Alonso, Arda Güler ile ilgili "Yeni sezonda Arda Güler'in daha fazla süre alacağını belirten Xabi Alonso, "Arda Güler bu sezon daha fazla oynayacak. Uyum zaman alır. Örneğin Luka, güçten güce ilerledi. Arda Güler, Endrick... Bunlar doğal süreçler. İkinci yıllarında daha da ilerleyecekler. Her şey doğal." ifadelerini kullandı.

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TURNUVANIN İLK MAÇINA ÇIKACAKLAR

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ilk maçında bu akşam TSİ 22.00'de Al Hilal ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleye Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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