Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı: Heyecan ve intikamı harmanlıyor!

İspanyol devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'nın Marsilya takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu akşam oynanacak mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

Marca gazetesinin haberine göre, Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Arda Güler'e ilk 11'de şans verecek.

Güler'in Carlo Ancelotti döneminde fazla süre bulamadığına dikkat çekilen haberde, "20 yaşındaki Türk oyuncu, heyecan ve intikamı harmanlayan bir gülümsemeyle rekabete giriyor. Sonunda zamanının geldiğini hissediyor" ifadeleri kullanıldı.

İlk sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde hiç oyuna alınmayan Arda Güler, geçen sezon ise 7 maçta görev yaptı. Bu maçların yalnızca birinde ilk 11'de sahaya çıkan Güler, "Devler Ligi"nde 142 dakika süre bulabildi.

Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle her şeyin değiştiği belirtilen haberde, "Arda'da estetik yetenekten çok daha fazlasını gördü. Ona skor tabelasında merkezi bir yer vermeyi biliyordu.

Sezon başında Güler'in Kulüpler Dünya Kupası'ndan itibaren sürekli sahada olduğu hatırlatılan haberde, Güler ve Kylian Mbappe arasında harika bir uyum olduğu ve takımın hücum dinamiklerini değiştirdiği yorumu yapıldı.