Xabi Alonso'dan Arda Güler'e: Yetmez ama evet

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Real Madrid bu akşam TSİ 23.00'te Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

New Jersey’deki Metlife Stadyumu’nda gazetecilerle bir araya gelen Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, basın toplantısına duygusal bir mesajla başladı. Liverpool’lu futbolcu Diogo Jota'nın ve kardeşi Andre Silva’nın vefatına değinen Alonso, "Jota'nın ailesine en içten taziyelerimizi iletmek istiyoruz ve ailesine buradan sarılıyoruz. Çok üzücü bir haberdi ve güne düşündüren bir hisle başladık." dedi.

BORUSSIA DORTMUND'A ÖVGÜLER

Real Madrid'in çeyrek finaldeki rakibi Dortmund’la oynayacakları mücadeleye dair de değerlendirmelerde bulunan Alonso, "Juve’ye karşı oynadığımız son 16 turundan sonra daha ileri adım atmak istiyoruz ve sırada çeyrek finalde Dortmund var. Avrupa'nın en üst düzey takımlarından biri, rekabete alışkınlar. Yoğun bir maç olacak ve üst düzey oynamamız gerekecek. İstekliyiz. Bazen daha iyi, bazen daha kötü oluyor ama o enerjiye ve ritme ihtiyacımız var çünkü artık ya eve gidersin ya da devam edersin maçları bunlar. O adrenalini hissetmemiz gerekiyor. Su molası sırasında verebildiğin en etkili talimatları vermeye çalışıyorsun. İyi bölümlerimiz var ama daha fazla devamlılık için çalışmaya devam etmeliyiz ve konsantrasyonu kaybetmemeliyiz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Niko takımı aldığından beri yukarı doğru bir çizgi izliyor. İyi rekabet ediyorlar. Guirassy’nin büyük bir tehlike olduğunu biliyoruz, ilk yılı olağanüstü geçiyor. Adeyemi de öyle. Çok zor bir rakip olacak. Son iki yılda Avrupa’da Almanya’dan daha iyi sonuçlar aldılar. Hem önde hem geride sağlam bir takım. Zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER SÖZLERİ

“Reaksiyon göstermekten çok öngörmeye çalışmalı. Pozisyonu daha iyi olursa ikili mücadeleye daha önce varır. Bu yaşanması gereken bir süreç. Gelişim için yatırım yapma zamanı. İyi gidiyor ve onu olgunlaşması için itiyoruz. Hatalar yapabilir ve bunu kabullenmesi lazım.”

“Çok yetenekli ve özel bir oyuncu. Geniş bir pas repertuvarı var ve onunla daha iyi oynuyoruz. İyi baskı yapıyor ama daha da öğrenmesi ve oyununu geliştirmesi gerekiyor. Türkiye’de beklentiler yüksek ama bizim de ona büyümesi için yardımcı olmamız gerekiyor.”