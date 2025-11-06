Real Madrid'in Liverpool'a deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi maçının ardından İspanyol basınında Arda Güler ile ilgili dikkat çeken bir habere yer verildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun oyun planında vazgeçilmez bir parça olarak gördüğü Arda Güler'in büyük maçlarda sönük kalmasının sebeplerini bulduğu ve buna yönelik ekstra çalışma planı oluşturduğu ifade edildi.

XABI ALONSO'NUN ARDA GÜLER İÇİN ÖZEL GELİŞİM PLANI

İspanyol teknik adamın, bu konudaki ilk hedefi, Arda Güler’in fiziksel kapasitesini güçlendirmek ve kondisyon seviyesini yükseltmek olacak.

Genç futbolcunun doğal olarak bir sprinter yapısına sahip olmaması, dayanıklılığını geliştirmesini zorunlu kılıyor.

Bu doğrultuda Arda’nın maç temposunu artırması ve 90 dakika boyunca üst düzey performans sergileyebilecek fiziksel seviyeye ulaşması amaçlanıyor.

İkinci odak noktası ise Arda’nın özellikle büyük maçlarda karar verme hızını artırmak. İspanyol teknik adam, genç yıldızın oyun içinde daha çabuk düşünüp doğru tercihler yapabilmesi için antrenmanlarda özel taktiksel çalışmalar uygulayacak.

REAL MADRID'İN SEMBOL İSİMLERİNDEN BİRİ OLACAK

Real Madrid taraftarlarının sevgilisi Arda Güler'in kulübün simge isimlerinden biri olması planlanıyor. Xabi Alonso, bu sezon sağladığı skor katkısıyla takımın başarısında kilit rol oynayan milli yıldızın üzerine titriyor.