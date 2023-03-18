Xavi'den yolsuzlukla ilgili flaş açıklama

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Katalan devinin yaptığı iddia edilen yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili konuştu.

Xavi Hernandez "Bu durum beni rahatsız etmiyor. Bırakın insanlar istediğini düşünsün, ben nasıl kazandığımı biliyorum" dedi.

İspanyol çalıştırıcı, "Bir gün hakemler sayesinde kazanırsam işi bırakır, evime giderim. Ama o duyguyu hiç yaşamadım." diye konuştu.

Ayrıca, "Bu sezonun ana hedefi olan La Liga'yı kazanmaya odaklandık." diyerek sözlerini noktaladı.

Bu sezon Xavi önderliğinde Barcelona, La Liga'da 21 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

UEFA Şampiyolar Ligi'nden elenen Barça, sonrasında Avrupa Ligi'nden de Manchester United'a elenerek bu sezonki Avrupa macerası sonra erdi.