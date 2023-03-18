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Xavi'den yolsuzlukla ilgili flaş açıklama

Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, kulübün yolsuzlukla suçlanması ile ilgili iddialara yanıt verdi. Xavi "Bir gün hakemler sayesinde kazanırsam işi bırakırım" diyerek tepkisini sert bir şekilde gösterdi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 17:29
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Xavi Hernandez yolsuzluk iddialarına yanıt verdi

Xavi'den yolsuzlukla ilgili flaş açıklama
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Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Katalan devinin yaptığı iddia edilen yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili konuştu.

Xavi Hernandez "Bu durum beni rahatsız etmiyor. Bırakın insanlar istediğini düşünsün, ben nasıl kazandığımı biliyorum" dedi.

İspanyol çalıştırıcı, "Bir gün hakemler sayesinde kazanırsam işi bırakır, evime giderim. Ama o duyguyu hiç yaşamadım." diye konuştu.

Ayrıca, "Bu sezonun ana hedefi olan La Liga'yı kazanmaya odaklandık." diyerek sözlerini noktaladı.

Bu sezon Xavi önderliğinde Barcelona, La Liga'da 21 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

UEFA Şampiyolar Ligi'nden elenen Barça, sonrasında Avrupa Ligi'nden de Manchester United'a elenerek bu sezonki Avrupa macerası sonra erdi.

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