Xavi'den Manchester City'e övgü yağmuru: En iyisi onlar

Barcelona'nın eski futbolcusu ve şu anki teknik direktörü olan Xavi Hernandez, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in rakibi olan Manchester City'e övgü dolu sözler kullandı.

Xavi'den Manchester City'e övgü yağmuru: En iyisi onlar

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Manchester City ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

"DÜNYANIN EN İYİ TAKIMI"
İspanyol teknik adam, açıklamasında, "Bana göre Manchester City şu anda dünyanın en iyi takımı. Çok iyi oynuyorlar ve dünyanın en iyi teknik direktörüne sahipler" dedi.

"ADİL OLUR"
Mavilerin, FA Cup, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanması için konuşan 43 yaşındaki Xavi, "Eğer üçlemeyi kazanırlarsa, bu son derece adil olur" ifadelerini kullandı.

LİGDE LİDER
Manchester City, Premier Lig'de maç eksiğine rağmen 76 puanla Arsenal'in üstünde lider durumda bulunuyor. Pep Guardiola'nın ekibi Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid ile karşılaşacak. Manchester City, FA Cup finalinde ise Manchester'ın kırmızı tarafı olan Manchester United ile kozlarını paylaşacak.

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