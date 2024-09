XDefiant’ta Highwaymen Rüzgarı

Ubisoft, Call of Duty tarzı rekabetçi nişancı oyunu XDefiant için yeni bir duyuru yaptı. Şirket, oyuna Far Cry New Dawn'dan esinlenen yeni bir grup ekleyeceğini açıkladı. Yeni sezonda yer alacak olan grup, Highwaymen olarak adlandırılıyor ve Far Cry: New Dawn'daki düşman karakterlerden esinlenerek oluşturuldu. Bu, oyuna eklenen ikinci Far Cry grubu olacak. İlk olarak Far Cry 6'dan Libertad grubu XDefiant’a dahil edilmişti.

XDefiant’ın her sezonunda yeni bir grup oyuncularla buluşacak. Highwaymen grubu, üç benzersiz yetenek sunuyor. Bunlar arasında M79 bomba atar, düşmanları hedefleyen otomatik bir Scrap Turret ve Saw Launcher adı verilen bir ultra yetenek bulunuyor. Saw Launcher, duvarlardan sekerek ilerleyen daire testere mermileri fırlatıyor. Grup ayrıca, pasif bir yetenek olarak, oyuncular daha fazla düşman öldürdükçe ateş etme ve yeniden doldurma hızlarını artırabiliyor. Bu özellikler, Highwaymen’i oyundaki en agresif grup haline getiriyor.

Ayrıca, XDefiant’ın ikinci sezonuyla birlikte Waterfront isimli yeni bir harita da oyuna eklenecek. Bu harita da Far Cry: New Dawn’dan esinlenmiş durumda. Ubisoft, oyuncuların özel maçlar yapmasına olanak tanıyan yeni bir özellik de ekleyeceğini duyurdu.