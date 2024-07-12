X’e bomba özellik. Hediye edilebilecek

İsmi Twitter’dan X olan sosyal medya uygulaması yeni özelliğini duyurdu. X premium’a abone olmayanlar için küçük bir şans verdi.

Bir kullanıcı başka bir kullanıcıya X Premium veya Premium+ hediye edebilecek. Özelliğin devreye girdiği de belirtildi.

NASIL HEDİYE EDİLİR

Eğer X Premium veya Premium+ hediye etmek isteniliyorsa Premium abonesi olmayan herhangi bir hesabın profiline giderek hediye simgesine dokunmak gerekiyor.

Premium veya Premium+ seçeneklerinden biri seçmek gerekiyor. Daha sonra ise "Hediye Et ve Ödeme Yap" butonuna dokunarak ödeme işlemi yapılıyor.

Bu işlemin ardından hediyenin alıcısına bir bildirim gider ve hediye böylece kabul edilir.

X REDDEDEBİLİR

Öte yandan X, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir alıcıya hediye edilen aboneliği reddedebilir.

Ayrıca para iadesinin de yapılmayacağı aktarıldı.

TEK SEFERLİK

Hediyenin tek bir seferlik olduğu da belirtildi. Hediyelerin yalnızca tek seferlik satın alma işlemi olduğu bildirildi.