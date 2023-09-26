X'e görüntülü ve sesli arama geliyor. Elon Musk'tan parayı veren düdüğü çalar hizmeti

Elon Musk, parasını verip satın aldıktan kısa bir süre sonra ismini X olarak değiştirdiği Twitter'a yeni bir hizmet getiriyor. Ancak Musk bu özellikleri kullanmak isteyenlerden para talep edecek.

X'e görüntülü ve sesli arama geliyor. Elon Musk'tan parayı veren düdüğü çalar hizmeti

X'te yakında kullanıma sunulacak sesli ve görüntülü görüşme özellikleri üzerinde çalışan ekip, daha önce çalışmalarının ekran görüntülerini paylaşmıştı. Musk'un kendisi de bu konuda tweet'ler atarak özellikleri açıklamıştı.

Mashable Türkiye'de yer alan habere göre, “Eskiden Twitter olarak bilinen platform” X'i her şeyin olduğu bir uygulamaya dönüştürmek istediğini defalarca dile getirdi. Muhtemelen şirketi bu yöne götürebilecek yeni özelliklerden biri de sesli ve görüntülü telefon görüşmeleri yapabilme özelliği olacak. Ancak X'in en son sürümünde bulunan yeni koda göre bu önemli özellik herkese açık olmayacak.

Bu, X Premium abonelik hizmeti için ayda 8 dolar ödeyen yaklaşık 1 milyon kullanıcıya hitap edecek...

2007 yılında attığı bir tavsiye tweet'iyle “hashtag” denen şeyin icat edilmesine ön ayak olan Açık Veri Avukatı Chris Messina, Threads üzerinden X'in sesli ve görüntülü konuşma ile ilgili kodlarının ekran görüntüsünü paylaştı.

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Messina, X'in bu konudaki tartışmalı tanıtım videosuna da atıfta bulunarak, “Linda'nın karıncalı reel'ında ima edildiği gibi X'e kısa süre içinde sesli ve görüntülü aramalar eklenecek. (Açıkça söylemiş olayım: Beni aramayın, ben sizi ararım)” ifadelerini kullandı.

Messina, “Ah, tabii ki bu özellik için ÖDEME yapmak zorunda kalacaksınız çünkü Skype öldü” ifadelerini kullandı.

ABONELİK SAYFASINA YÖNLENDİRECEK

TechCrunch ise kodda ne olduğuna ilişkin daha ayrıntılı bir inceleme sunarak arama özelliğinin mevcut Direkt Mesaj seçenekleriyle bağlantılı olduğunu vurguladı; ödeme yapmayan bir kullanıcı olarak bu özelliği kullanmaya çalıştığınızda, uygulama sizi X Premium'a abone olabileceğiniz bir sayfaya yönlendirecek.

X'in kodunda mesaj olarak ise “Sesli ve görüntülü aramalarla mesajlaşmayı bir sonraki seviyeye taşıyın” ifadeleri yer almakta. Ödeme yapmamış bir kullanıcı arama seçeneğine tıkladığında ise “Sesli ve görüntülü aramalar premium bir özelliktir. Erişmek için abone olun” mesajıyla karşılaşacak.

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Elbette X'in rotayı değiştirmesi veya daha sonraki bir tarihte sesli ve görüntülü çağrıları tüm kullanıcılar için açması mümkün ancak şu an itibariyle görünen üzere özellik, ücretli olacak.

X'te yakında kullanıma sunulacak sesli ve görüntülü görüşme özellikleri üzerinde çalışan ekip, daha önce çalışmalarının ekran görüntülerini paylaşmıştı. Musk'un kendisi de bu konuda tweet'ler atarak özellikleri açıklamıştı.

Musk, “iOS, Android, Mac ve PC'de çalışır... Telefon numarasına gerek yok. X, etkili bir küresel adres defteridir” derken özelliğin benzersiz olduğunu da ifade ediyordu.

Messina'nın da ima ettiği üzere Skype'ın eski halinden eser olmasa da şimdi, hâlâ çok canlı bir uygulama. Oldukça popüler ve güncel bir sohbet platformu olan Discord, kullanıcılara sesli ve görüntülü görüşme imkanı tanıyor. Aynısı Facebook Messenger için de geçerli. Bu platformların tümü Musk'ın dediği gibi iOS, Android, Mac ve PC'de çalışıyor. Ve hepsi ücretsiz servisler.

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Ayrıca bunun şirketin düşük performans gösteren ücretli abonelik hizmeti olan X Premium'u nasıl harekete geçireceği de meçhul.

Musk'un iddiasına göre X'in sahip olduğu yarım milyardan fazla aylık kullanıcıdan sadece 1 milyonu, geride kalan bir yıl içinde abonelik hizmetine kaydolmaya karar verdi.

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