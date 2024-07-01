Xi'an ve Budapeşte arasında direk uçuşlar başladı

Budapeşte Havalimanı'nın baş ticari sorumlusu Balazs Bogats, doğrudan hava bağlantısının yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı ve antik İpek Yolu'nun doğudaki başlangıç ​​noktası olarak tarihi önemiyle tanınan Xi'an'ın, Macar gezginlere ve iş adamlarına bir geçiş kapısı sunduğunu belirtti.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Genel Sekreteri Boglarka Illes de "Xi'an ile Budapeşte arasındaki doğrudan uçuş, turizmde, ekonomik alışverişlerde ve ülkelerimiz arasındaki kültürel diyaloglarda gördüğümüz dinamik gelişimin bir kanıtıdır" açıklamasında bulundu.

Uçuşlar China Eastern Airlines tarafından işletiliyor. Xi'an ile Budapeşte arasındaki direkt uçuşların yeniden başlamasıyla, Macaristan başkenti artık Çin ile yedi direkt uçak rotasına sahip oldu.