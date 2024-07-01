Xi'an ve Budapeşte arasında direk uçuşlar başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Xi'an ve Budapeşte arasında direk uçuşlar başladı

Yetkililer Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi Eyaleti'nin başkenti Xi'an kentinden Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye direk uçuşlar başladığını duyurdu.

Budapeşte Havalimanı'nın baş ticari sorumlusu Balazs Bogats, doğrudan hava bağlantısının yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı ve antik İpek Yolu'nun doğudaki başlangıç ​​noktası olarak tarihi önemiyle tanınan Xi'an'ın, Macar gezginlere ve iş adamlarına bir geçiş kapısı sunduğunu belirtti.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Genel Sekreteri Boglarka Illes de "Xi'an ile Budapeşte arasındaki doğrudan uçuş, turizmde, ekonomik alışverişlerde ve ülkelerimiz arasındaki kültürel diyaloglarda gördüğümüz dinamik gelişimin bir kanıtıdır" açıklamasında bulundu.

Uçuşlar China Eastern Airlines tarafından işletiliyor. Xi'an ile Budapeşte arasındaki direkt uçuşların yeniden başlamasıyla, Macaristan başkenti artık Çin ile yedi direkt uçak rotasına sahip oldu.

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