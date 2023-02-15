Xiaomi 13 Lite'ın tasarımı ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda kullanıcıların beğenisine sunulan Xiaomi 13 serisinin tasarımı SnoopyTech tarafından paylaşıldı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre ,Akıllı telefonun tasarımı standart ve Pro’ya göre farklı olacak. Bu noktada arka tarafta içerisinde iki adet sensörün bulunduğu dairesel bir kamera kurulumu bulunacak. Öte yandan üçüncü kameraysa LED flaşla beraber simetrik bir şekilde alt kısma konumlandırılacak.

26 ŞUBAT’A KADAR TANITILACAK

Önde ise içerisinde iki adet sensörün yer aldığı hap şeklinde bir tasarım karşımıza çıkacak. Aynı zamanda akıllı telefonun geçtiğimiz yılın eylül ayında Çin’deki kullanıcıların beğenisine sunulan Xiaomi Civi 2’nin yeniden markalanmış sürümü olacağını belirtelim. Son olarak akıllı telefon 26 Şubat’ta Xiaomi 13 serisinin global varyantlarının tanıtılacağı etkinlikte vitrine çıkacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi Civi 2’nin teknik özellikleri şöyle;

Ekran: 6.55 inç Full HD çözünürlüklü 120Hz tazeleme hızı sunan ve Dolby Vision destekli AMOLED panel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

RAM: 8/12 GB

Depolama: 128/256 GB

Ön kamera: İki adet 32 Megapiksel

Arka kamera: 50 Megapiksel ana, 20 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel makro sensör

Pil: 67W hızını destekleyen 4.500 mAh’lik pil.