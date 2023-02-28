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Xiaomi'nin yeni telefonu 300W gücünde şarj teknoloji kullanacak. 5 dakikada şarj olacak

Xiaomi'nin yapılan etkinlikte tanıttığı 300W'luk şarj teknolojili cihazı duyuruldu. MWC'de tanıtılan cihazın 5 dakikada şarj olacağı ifade edildi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 14:52
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Xiaomi 5 dakikada şarj olacak cihazını tanıttı

Xiaomi'nin yeni telefonu 300W gücünde şarj teknoloji kullanacak. 5 dakikada şarj olacak
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Mobil Dünya Kongresi birçok yeni teknolojiyi duyurmak için başladı.

Xiaomi, tanıtacağı ürünleri etkinliğe yaydı. 2022'nin Ekim ayının sonlarına doğru Xiaomi, Redmi markası aracılığıyla 210W hızlı şarj teknolojisini piyasaya sürdü. Sonrasında şubat ayının başlarında Oppo ve OnePlus’ın ardından Realme de 240W hızlı şarj teknolojisini cihazlarına entegre etti.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Xiaomi, yalnızca 5 dakikada bataryası boş olan telefonu tam dolum yapabilen 300W gücündeki hızlı şarj teknolojisini bir demo videosu yayınlayarak tanıttı.

Burada ekim ayında tanıtılan 210W destekli Redmi Note 12 Discovery Edition’daki 4.300 mAh boyutundaki bataryanın 4.100 mAh şeklindeki yeni ve daha küçük bir versiyonunun Redmi Note 12 Pro+ içerisinde kullanıldığı belirtiliyor.

Bu sayede cihazın bataryası bir dakikanın biraz üzerinde bir sürede yüzde 20’ye, 2 dakika 12 saniyede yüzde 50’ye ve 5 dakikanın altında bir sürede de yüzde 100’e ulaştı. Güç ve akım kontrolü yapan cihaz ise uzun bir süre 290W’ın üzerinde değer gösterirken son iki dakika 280W civarında seyretti.

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