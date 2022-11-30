Üç Xiaomi cihazdan güncelleme desteği kesildi. İşte destek almayan cihazların listesi

Xiaomi bazı cihazlarından güncelleme desteğini kestiğini açıkladı. Özellikle birkaç ay önce Redmi K20 Pro, Mi 9T Pro, Redmi Note 7s, Mi Play, Mi 9T, Redmi K20, Redmi 7, Redmi Y3, Mi 8, Mi 9, Mi A3, Mi CC9e ve Redmi 7A modellerinin yazılım desteğini bitiren Xiaomi, son olarak Mi Note 10, Mi CC 9 Pro ve Redmi Note 8 Pro için de güncelleme desteğini kaldırdı. Söz konusu telefonların artık bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini almayacağı ortaya çıktı.
Şirket bazı cihazlardan ise güncelleme desteğini kesmedi. Ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile bazı cihazların güncelleme alacaklarını ifade etti.
Güncelleme desteğini daha önce kaybeden modeller ise şu şekilde listelendi;
Mi 1
Mi 2
Mi 2A
Mi 3
Mi 4
Mi 4S
Mi 4c
Mi 5
Mi 5s
Mi 5s Plus
Mi 5c
Mi 5X
Mi 6
Mi 6X
Mi 8 SE
Mi Note
Mi Note 2
Mi Note 3
Mi Note Pro
Mi Note 10
MIX
MIX 2
Mi MAX
Mi MAX 2
Mi A1
Mi A2
Mi A2 Lite
Mi Pad
Mi Pad 2
Mi Pad 3
Mi Pad 4
Mi Pad 4 Plus
Mi MAX 3
Mi 8 Lite
MIX 2S
Mi MIX 2S
Mi 8 Explorer Edition
MIX 3
Mi MIX 3
Mi 8 UD
Mi 9 SE
Mi PLAY
Mi 8
Mi 9
Mi CC 9e
Mi CC 9 Pro
Mi A3 (Android One)
Redmi 1
Redmi 1S
Redmi 2
Redmi 2A
Redmi 3
Redmi 3S
Redmi 3X
Redmi 4
Redmi 4X
Redmi 4A
Redmi 5
Redmi 5 Plus
Redmi 5A
Redmi Note 1
Redmi Note 1S
Redmi Note 2
Redmi Note 2 Pro
Redmi Note 3
Redmi Note 4
Redmi Note 4X
Redmi Note 5
Redmi Note 5A
Redmi Pro
Redmi 6
Redmi 6 Pro
Redmi 6A
Redmi S2
Redmi Y2
Redmi Note 6 Pro
Redmi go
Redmi Note 7
Redmi Note 7S
Redmi Note 7 Pro
Redmi K20
Redmi 7
Redmi Y3
Redmi K20 Pro
Redmi 7A
Redmi Note 8 Pro
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