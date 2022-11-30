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Üç Xiaomi cihazdan güncelleme desteği kesildi. İşte destek almayan cihazların listesi

Xiaomi, güncelleme desteği biten modellerine üç model daha ekledi. Desteğini kestiği Android cihazların listesini güncelleyen Xiaomi, güvenlik açıcından bazı cihazlarından ise desteğini kesmediğini belirtti.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 15:52
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Xiaomi bazı cihazlarından güncelleme desteğini kesti

Üç Xiaomi cihazdan güncelleme desteği kesildi. İşte destek almayan cihazların listesi
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Xiaomi bazı cihazlarından güncelleme desteğini kestiğini açıkladı. Özellikle birkaç ay önce Redmi K20 Pro, Mi 9T Pro, Redmi Note 7s, Mi Play, Mi 9T, Redmi K20, Redmi 7, Redmi Y3, Mi 8, Mi 9, Mi A3, Mi CC9e ve Redmi 7A modellerinin yazılım desteğini bitiren Xiaomi, son olarak Mi Note 10, Mi CC 9 Pro ve Redmi Note 8 Pro için de güncelleme desteğini kaldırdı. Söz konusu telefonların artık bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini almayacağı ortaya çıktı.

Şirket bazı cihazlardan ise güncelleme desteğini kesmedi. Ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile bazı cihazların güncelleme alacaklarını ifade etti.

Güncelleme desteğini daha önce kaybeden modeller ise şu şekilde listelendi;

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4c

Mi 5

Mi 5s

Mi 5s Plus

Mi 5c

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8 SE

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

Mi Note 10

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

Mi MAX 3

Mi 8 Lite

MIX 2S

Mi MIX 2S

Mi 8 Explorer Edition

MIX 3

Mi MIX 3

Mi 8 UD

Mi 9 SE

Mi PLAY

Mi 8

Mi 9

Mi CC 9e

Mi CC 9 Pro

Mi A3 (Android One)

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Redmi go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi Note 8 Pro

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