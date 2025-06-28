Xiaomi bir saat içinde piyasaları alt üst etti

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni elektrikli SUV modeli YU7, ilk bir saat içinde 289.000 adetlik şaşırtıcı bir sipariş sayısına ulaşarak piyasaları alt üst etti. Bu devasa talep, Xiaomi hisselerini yüzde sekiz oranında artırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Yaklaşık 30.250 dolar başlangıç fiyatıyla sunulan YU7, Xiaomi'nin daha önceki elektrikli sedan modeli SU7'nin ardından gelen ikinci otomobil modeli olma özelliğini taşıyor.

Şirketin kurucusu Lei Jun, perşembe günü düzenlenen lansman etkinliğinde Tesla Model Y ile doğrudan bir karşılaştırma yaparak YU7'nin üstün özelliklerini vurguladı. Modelin en üst versiyonu, tek şarjla 760 kilometre menzil sunarken, 0'dan 100 kilometre hıza 3.23 saniyede ulaşıyor. Ayrıca, 800 voltluk platformu sayesinde Tesla Model Y'den daha hızlı şarj olabiliyor.

REKABET KIZIŞIYOR: ÇİN PAZARINDA BÜYÜK SAVAŞ

Çin, dünyanın en rekabetçi elektrikli araç pazarlarından biri olarak öne çıkıyor. Şehir arazi araçlarının limuzinlere kıyasla daha popüler olduğu bu pazarda, YU7'nin Xiaomi'nin teslimatlarının önemli bir bölümünü oluşturması bekleniyor. Bloomberg Intelligence analistleri, YU7'nin ikinci yarıyıldaki Xiaomi teslimatlarının yaklaşık %41'ini karşılayabileceğini tahmin ediyor. YU7, yaklaşık 1200 dolar daha uygun fiyatıyla Tesla Model Y'den daha avantajlı bir konumda yer alırken, BYD'nin Tang L modelinden biraz daha pahalı.

Lei Jun, "En büyük rakiple ve diğer tüm üreticilerden gelen şiddetli zorluklarla yüzleşeceğiz," sözleriyle piyasadaki rekabetin ciddiyetine dikkat çekti. ABD bankası Goldman Sachs analistleri de, "Xiaomi'nin YU7'ye yönelik tüketici talebi, beklentilerimizi ve pazar beklentilerini fazlasıyla aşıyor," ifadelerini kullandı. Bu durum, Xiaomi'nin Çin'deki premium otomobil pazarındaki lider konumunu daha da güçlendireceğine işaret ediyor.

GELECEĞE YÖNELİK ADIMLAR VE SEKTÖR ENDİŞELERİ

Xiaomi, otomotiv sektöründeki hedeflerini büyütmeye devam ederken, daha önce SU7 limuzini ile ilgili yaşanan ölümlü bir kaza ve Çinli otoritelerin artan fiyat savaşı endişeleri gibi bazı zorluklarla da karşılaştı. Buna rağmen Xiaomi, yılın ikinci yarısında otomobil bölümüyle kar elde etmeyi hedefliyor. Şirket, yaklaşık 200 milyar dolar değeriyle Çin pazar lideri BYD'den daha değerli konumda bulunuyor ve SU7 modeli bu yıl Tesla Model 3'ten daha iyi satış performansı sergiledi.

Xiaomi, önümüzdeki beş yıl içinde elektrikli araçlar dahil olmak üzere çeşitli sektörlere 24 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Perşembe günkü etkinlikte, YU7'nin yanı sıra video kaydı yapabilen ve görsel ipuçlarına göre soruları yanıtlayabilen yapay zeka destekli bir akıllı gözlük, yeni katlanabilir telefonu MIX Flip 2 ve kendi Xring-O1 çipini kullanan bir tablet de tanıtıldı. Xiaomi'nin bu geniş ürün yelpazesi, şirketin teknoloji dünyasındaki çok yönlü büyümesini gözler önüne seriyor.