Xiaomi SU7 ilk kazasını Mercedes'le yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Xiaomi SU7 ilk kazasını Mercedes'le yaptı
Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7, bir Mercedes-Benz sedan ile trafik kazası yaptı.

Xiaomi, birkaç ay önce otomotiv pazarına giriş yaparak ilk elektrikli otomobili SU7'yi piyasaya sürdü. Bu hamle dikkat çekerken, kullanıcılar genel olarak olumlu geri dönüşlerde bulundu.

Ancak, son zamanlarda Xiaomi SU7 modeli, ilk kez bir kaza geçirdi.

Çinli sosyal medya fenomeni Big Lizi Qiqili tarafından kaydedildiği belirtilen kaza, iki aracın da ciddi hasar aldığını gösteriyor.

Paylaşılan fotoğraflara göre, Mercedes-Benz aracın sağ farları tamamen parçalanmış, ön kaput şişmiş ve hava giriş ızgarasında hasar meydana gelmiş.

Xiaomi SU7'nin ise iki kapısında ciddi hasarlar olduğu aktarılıyor. Ayrıca, aracın hava yastıklarının da açıldığı belirtiliyor.

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