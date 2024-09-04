X'te mesajlar kısmına yeni özellik geldi. Kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor

Elon Musk’ın satın almasının ardından birçok değişikliğe gittiği X platformu (eski adı ile Twitter) yeni bir özellik ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Yakın zamanda hizmete girecek olan yeni özellik ile bundan sonra gönderilen mesajlar sonradan düzenlenebilecek.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan X (eski adı ile Twitter) yeni biz özellik ile kullanıcılarının karşısına çıkmak için adeta gün sayıyor. Tesla markasının sahibi olan Elon Musk’ın satın almasının ardından logosundan ismine kadar hemen her detayında değişiklik yaptığı X platformu bu defa platformu aktif olarak kullanan herkesi yakinen ilgilendiren bir özellik ile geliyor.

DM yani Direct Message kısmından gönderilen mesajların yanlış kelimeler içermesi ya da bazen istenmeyen mesajlar gönderilmesi kullanıcıların yakındığı konuların başında geliyordu. Musk yönetimi bu noktaya da el attı.

@cambridgemike kullanıcı adlı profilden paylaşılan görselde iOS kullanan kullanıcılar DM kısmından gönderdiği mesajı mesaj gittikten sonra düzenleyebilme özelliğine kavuştu. Yapılan paylaşımda yakın bir zamanda aynı özelliğin diğer işletim sistemi kullanıcılarının da kullanabileceği belirtildi.

Yine aynı paylaşımda bu özelliği kullanabilmek için X uygulamasının en son sürümünün yani güncel sürümünün uygulama marketinden indirilmesi ile gerçekleşebildiği belirtildi.

BEĞENİLDİ Mİ?

X’te yapılan bu yeni güncellemeye birçok kullanıcıdan olumlu geri dönüşler alındığı görüldü. Ancak memnun olmayan kitle ise Android kitlesi oldu. Android kullanıcıları şahane özelliğin neden sadece iOS’te olduğunu ve güncelleme yapılacaksa aynı anda Android kullanıcılarının da bundan faydalanması gerektiğini kaydetti.