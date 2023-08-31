X’te şimdi de beğeni animasyonu değişiyor

Twitter'ı satın aldığı günden beri uygulamada köklü değişiklikler yapan Elon Musk şimdi de beğeni butonunu değiştirme kararı aldı

X’te şimdi de beğeni animasyonu değişiyor

Editör: Bengü ZORLU

Twitter’ın yeni adı olan X’te birçok özellik değişmişti. Sırada beğeni animasyonu olduğu ortaya çıktı.

Elon Musk’ın platformu satın almasının ardından, sitenin adı dahil birçok özelliği değişmişti. Son olarak tweet’lere ‘post/gönderi’ ismi verildiği ifade edildi.

ARTIK KALP DEĞİL 'X' GÖRÜNECEK

Uygulamaya gelen son değişiklikle beğeni ikonuna basınca görünen ‘kalp’ animasyonu da tarihe karıştı.

Bir gönderinin altındaki beğeni ikonuna basılınca şirketin yeni ismi olan ‘X’ görünecek.

Yeni uygulama “#BrandedFeatures” etiketleriyle yapılan paylaşımlarda başladı.

ŞU ANDA ÖZELLİK ŞÖYLE GÖRÜNÜYOR

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X'in nasıl görüneceği şu an için belirsizliğini koruyor.

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