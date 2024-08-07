X'ten boykot ve gelir kaybına neden olan şirketlere dava

Elon Musk'a ait sosyal medya platformu X, kendilerine yönelik yasa dışı boykotlar düzenleyerek finansal zarara uğrattıkları iddiasıyla bir dizi reklam veren ve büyük şirketlere karşı hukuki işlem başlattı. Platformun CEO'su Linda Yaccarino, bir açık mektup yayınlayarak, X'in Global Responsible Media Alliance (GARM), World Federation of Advertisers (WFA) ve GARM üyesi şirketler CVS Health, Mars, Orsted ve Unilever'e antitröst davası açtığını duyurdu. Yaccarino, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi tarafından hazırlanan ve X dahil birçok firmaya karşı yürütülen yasa dışı boykot faaliyetlerini belgeleyen "GARM'ın Zararı" raporunu incelediğini ifade etti.

EYLEMLER MİLYAR DOLARA MAL OLDU

Yaccarino'nun açıklamalarına göre, belirli kuruluşlar ve yöneticilerinin yasadışı faaliyetleri X şirketine milyarlarca dolar zarar verdi. Texas federal mahkemesine sunulan dava dosyasında, bu kuruluşların eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu üzerinden sağlanan reklam kazançlarını yasa dışı bir şekilde elinde tutmak için anlaştıkları öne sürüldü.

Dava, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasını takiben Kasım 2022'de başlayan bir boykotu detaylandırıyor ve bu boykotun, platformun içerik ve güvenlik politikalarında olası değişikliklerden duyulan endişeler nedeniyle başlatıldığı belirtiliyor. X şirketinin iddiasına göre, reklam verenlerin bu tür kolektif hareketleri, sosyal medya platformlarının uygulayacağı marka güvenliği standartlarını belirlemede rekabeti engelleyerek, tüketicilerin çıkarlarını göz ardı eden bir reklam veren grubunun pazar gücünü pekiştiriyor. Musk'ın Twitter'ı devralmasının ardından, platformun reklam gelirlerinde gözle görülür bir azalma meydana geldiği rapor edildi.