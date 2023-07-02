Ya Çok Seversen ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen ilk bölüm ne zaman?

Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin’in başrollerinde yer aldığı ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ya Çok Seversen 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen ilk bölüm ne zaman?

Ya Çok Seversen ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen ilk bölüm ne zaman?

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ya Çok Seversen ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen ilk bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarında yaz sezonunda yayınlanması beklenen ‘Ya Çok Seversen’ dizisinden ilk bölüm fragmanı geldi. Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin’in yer aldığı Ya Çok Seversen dizisine ait pek çok bilgi merak ediliyor.

YA ÇOK SEVERSEN KONUSU NE?

‘Ya Çok Seversen’, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve kendi ayakları üstünde durarak yurtdışında yaşayan, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

YA ÇOK SEVERSEN OYUNCU KADROSU

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi başarılı isimler de yer alıyor.

YA ÇOK SEVERSEN 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ya Çok Seversen dizisinin ilk bölümü 6 Temmuz Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

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