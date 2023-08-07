'Ya Çok Seversen’e dünyadan büyük ilgi

Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı, ‘Ya Çok Seversen’ dizisi ülkemizde olduğu kadar dünyada da büyük ilgi görüyor. 5’inci bölümü yayınlanan dizi şimdiden dünyada 20’den fazla ülkede seyirci ile buluşuyor.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin MBC grubuna ait olan dijital platformu Shahid’te Türkiye ile eş zamanlı yayınlanan dizi platformun en çok izlenen dizileri arasında yer alırken İsrail’in Turkish Drama Channel 2 isimli kanalında da ilk 3 bölümü yayınlanan dizi izlenme oranlarında üst sıralara yükseldi.

Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Belarus, Kırgızistan, Moldova Cumhuriyeti ve Gürcistan’da da yayın yapan Rusya’nın dijital platformu IVI’de en çok izlenenler arasında ilk 3’te yerini alan dizi aynı zamanda Rusya’nın önemli kanallarından TNT’de de 7 Ağustos’ta yayınlanmaya başlayacak.

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Senem Birlik’in birlikte yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’in oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

