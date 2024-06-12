Yaban keçisi avına 613 bin 980 TL ceza

Kaynak: İHA
Yaban keçisi avına 613 bin 980 TL ceza

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaban keçisi avlayan kişiye 613 bin 980 TL ceza uygulanırken, hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi’nde çalışma gerçekleştirdi.

Ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda, avlanması yasak olan 2 yaban keçisinin avlandığı belirlenerek harekete geçildi. Jandarma ekipleri, avlandıktan sonra traktörle tarlaya taşınan yaban keçilerine el koydu.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.Ş.’ye (34) 613 bin 980 TL para cezası uygulanırken, avlanan hayvanların ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya İl Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

aw226076-01.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe'de büyük kıyım. Yollar tek tek ayrıldı Spor
Fenerbahçe'de büyük kıyım. Yollar tek tek ayrıldı
Zeytin yetişmeyen ülkede zeytinin fiyatı 50 TL. Türkiye'de neden 250 TL Ekonomi
Zeytin yetişmeyen ülkede zeytinin fiyatı 50 TL. Türkiye'de neden 250 TL
Tanguy Ndombele'nin kaderi belli oldu. Nereden nereye Spor
Tanguy Ndombele'nin kaderi belli oldu. Nereden nereye
Fidan GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak Gündem
Fidan GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak
Tahir Elçi davasında 3 polis beraat etti Yerel Haberler
Tahir Elçi davasında 3 polis beraat etti
Zehra Güneş'in annesinin de Zehra gibi olduğu ortaya çıktı Spor
Zehra Güneş'in annesinin de Zehra gibi olduğu ortaya çıktı
Ambulansın önünü kesen ‘eşkıyalar’ yakalandı. Polisin kollarında lokum gibi çocuklar oldular Gündem
Ambulansın önünü kesen ‘eşkıyalar’ yakalandı. Polisin kollarında lokum gibi çocuklar oldular