Yaban keçisi avına 613 bin 980 TL ceza

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi’nde çalışma gerçekleştirdi.

Ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda, avlanması yasak olan 2 yaban keçisinin avlandığı belirlenerek harekete geçildi. Jandarma ekipleri, avlandıktan sonra traktörle tarlaya taşınan yaban keçilerine el koydu.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.Ş.’ye (34) 613 bin 980 TL para cezası uygulanırken, avlanan hayvanların ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya İl Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.