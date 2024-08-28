Yaban keçisi avlayan iki kişiye dev ceza

Düzenleme: Kaynak: AA
Yaban keçisi avlayan iki kişiye dev ceza

Mersin'in Mut ilçesinde 2 yaban keçisi avladıkları belirlenen 2 kişiye 1 milyon 315 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma Milli Parklar DMKP sosyal medya sayfasından açıkladı. Mersin'in Mut ilçesinde 2 kişinin yaban keçisi avladığı yönündeki ihbarları değerlendiren DMKP kaçak avcıların peşine düştü. İşte o takibin sonucunda iki kişi araçlarının bagajlarında 2 yaban keçisi bulunduğu tespit edildi. Yaban keçisi avlamanın cezası büyüktü. O ceza kayıtlara 1 milyon 315 bin lira olarak geçti.

Olayla ilgili olarak Doğa Koruma Milli Parklar DMKP sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi

KORUMA ÇALIŞMALARIMIZ TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR

"Mersin ekiplerimizce yürütülen koruma kontrol çalışmaları esnasında, 2 adet yaban keçisini yasadışı avladığı tespit edilen kişilere 1 milyon 315 bin TL ceza uyguladık. Personelimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum."

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