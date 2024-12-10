Yaban keçisi avlayanlara milyonluk ceza. Yasa dışı avcılar dron kamerasına yakalandı

Dağ keçisi avlamak için Tunceli'nin dağlarına çıktılar. Ancak, dağları mercek altına alan Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri dron kamerasıyla yasa dışı avcıları mercek altına almışlardı.

Kamera dağ başında dolaşan iki kişi tespit etti. O iki kişi yasa dışı avcılık yapıyordu. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Kaçak avcılar dron kamerasını fark etmemişti. Kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı.

Çünkü avcılar yaban hayvanının kayalığın üstüne koyduğunda artık kameradan kaçış yoktu. İşte o an avcılardan biri kamerayı fark etti. Saklanmak istedi ama artık yakalanmıştı.

Ekipler, kaçak avcıları kısa sürede yakaladı. Avlanması yasak olan yaban hayvanını vurmanın cezası büyüktü. Zanlılara tam tamına 1 milyon 300 bin lira para ceza kesildi.

Yasa dışı avlanan yaban hayvanının etlerine el konuldu. Milyonluk cezayı kesen ekip de böyle hatıra fotoğrafı çektirdi

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Tunceli gurubu, yakalanan kaçak avcılarla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Yasa dışı avcılıkla mücadeleye devam ediyoruz.

Ekiplerimizce yürütülen koruma kontrol faaliyetleri esnasında dron ile yasadışı avlandığı tespit edilen şahıslara 1,3 milyon TL para cezası düzenlendi. Yasa dışı avcılığa hep birlikte dur diyelim"