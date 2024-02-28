Yaban keçisi vuran avcıya 311 bin 522 lira ceza

Kaynak: DHA
Yaban keçisi vuran avcıya 311 bin 522 lira ceza
Niğde’nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda yasadışı bir şekilde yaban keçisi avlayan bir kişi, 311 bin 522 lira idari para cezasına çarptırıldı.

Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne (DKMP) bağlı av koruma ekipleri, bu kişiyi 5 gün süren bir takip sonucunda tespit etti. İsminin açıklanmadığı bu kişi, yaban keçisini vurduktan sonra aracıyla olay yerinden ayrıldı. Ancak, bölgede önlem alan jandarma ve av koruma ekipleri, vurduğu yaban keçisini almaya geldiğinde bu kişiyi yakaladı. Alanda bulunan 5 yaşındaki yaban keçisi, yetkililer tarafından el konuldu.

Yasadışı avlanma eylemi sırasında yakalanan bu kişiye, avladığı yaban keçisi için toplamda 311 bin 522 TL tazminat ve idari para cezası uygulandı.

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