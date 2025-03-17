Yaban kedisi İnegöl'de görüntülendi

Türkiye doğasında kedigillerden karakulak, vaşak, saz kedisi ve yaban kedisi olmak üzere 4 tür yer alırken, içlerinde en yaygın olanı ise yaban kedisidir.

Ancak tüm bu canlılar gece aktif oldukları için kolay kolay insanlar tarafından görülmezler. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından İnegöl ilçesinin yüksek kesimlerinde ormanlık alana yerleştirilen fotokapana yakalanan yaban kedisi, saniye saniye görüntülendi.

Hem kar yağışının ardından hem de yağmurlu havada kayda alındı. Kırsal mahallelerde yıllardır çiftçilik yapanlar bile bu canlılara denk gelemezken, çiftçi dostu olan yaban kedileri, tarla fareleri gibi mahsullere zarar veren canlıları avlıyorlar.