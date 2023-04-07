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Yaban mersini ağrılara iyi geliyor

Yaban mersini bitkisinin ağrılara iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözmesine kadar faydasının olduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 10:45
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Yaban mersini ağrılara iyi geliyor

Yaban mersini ağrılara iyi geliyor
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Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan yaban mersini bitkisinin faydaları dikkat çekti.

YABAN MERSİNİ AĞRILARA İYİ GELİYOR

Yaban mersini, iltihapla savaşabilecek ve ağrıyı azaltabilecek çok sayıda bitkisel öğeler içermektedir. Meyvenin mevsimi değilse, donmuş yaban mersini taze ile benzer şekilde besin içeriğine sahiptir. Çilek ve portakal da dâhil olmak üzere antioksidan ve polifenol içeren diğer meyvelerin de yatıştırıcı etkileri vardır.  

YABAN MERSİNİ NASIL KULLANILIR?

Yaban mersinini dilerseniz taze meyve haliyle dilerseniz dondurarak dilerseniz ise kurutarak tüketebilirsiniz. Tatlılara, krep, waffle gibi kahvaltılıklara çok yakışır.

YABAN MERSİNİ ZARARLARI NEDİR?

Yaban mersininin kayıtlara geçmiş bir zararı bulunmamaktadır ancak elbette her şeyin fazla tüketilmesinin zararlı olabileceği konusunu unutmamak ve ölçüyü kaçırmamak gerekir.

YABAN MERSİNİNİN FAYDALARI NELERDİR?

-Yaban mersini ve yaban mersini özü, diğer meyvelere kıyasla en yüksek antioksidan özelliğine sahip meyvedir. Bu nedenle, anti-kanser etkisine sahiptir.

- Kalp ve damar hastalıklarının ortaya çıkışını yavaşlatıyor.

-Yaban mersini ve özü, idrar söktürücü olması nedeniyle idrar yolları ve böbrek sağlığı bakımından faydalıdır.

- Kabızlığı önlüyor

-Demans ve Alzheimer riski ile karşı karşıya olan kişilerin yaban mersini veya özünü tüketmeleri faydalıdır.

-Ruh sağlığı açısından da yararlı olan yaban mersini ve özü, doğal bir antidepresan özelliği taşır.

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