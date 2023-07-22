Yaban yasemini bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan romatizmaya iyi gelen yaban yasemini bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yaban yasemini bitkisiyle ilgili detaylar…

YABAN YASEMİNİ BİTKİSİ NEDİR?

Patlıcangiller familyasından; yurdumuzun hemen hemen her bölgesinde rastlanan, 1-2 m boyunda, çok yıllık, fena kokulu bir bitkidir. Haziran-Eylül ayları arasında mor renkli çiçekler açar. Gövdesi sarılıcıdır. Meyvesi sarımsı-kırmızıdır. Dallarında dulcamarin vardır. Meyveleri; solanın ve solasein taşır.

YABAN YASEMİNİ BİTKİSİNİN FAYDALARI

- Deri hastalıklarında kan temizleyici, hafif uyuşturucu etkisi dikkat çekiyor

-Romatizma ağrılarını giderici olarak kullanılır.

-Şehveti keser.

-Salgıları azaltır.

-Terletici, balgam söktürücü ve müshil etkilerine sahiptir.

-Gut hastalığında faydalıdır.

-Sedef hastalığına iyi gelmektedir.

-Egzama hastalığı giderilmesine destek olmaktadır

NASIL KULLANILIR?

Çay : 1 kahve kaşığı bitki kaynar su ile haşlanır ve 1 saat bekletilir. Günde 3 defa yemeklerden evvel birer bardak alınır.

Haricen Kullanım : 4 bardak suya 30-40 gram kabuğun­dan veya çiçeklerinden konur. 10 dakika kaynatı­lır. Deri hastalıklarında losyon olarak kullanılır. Hemoroid ve egzama gibi hastalıklarda kompres yapılır.