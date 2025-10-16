"Yabancı Damat" dizisinde Memik Dede rolüyle tanınan usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

“Bizimkiler”, “Doksanlar” ve “Canım Ailem', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi popüler dizilerde de rol almıştı.

Vefat haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu açıkladı. Güzelbeyoğlu'nun cenaze programına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, bir ay önce 90'ıncı yaş gününü kutlamıştı.

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU KİMDİR?

11 Eylül 1935 tarihinde Gaziantep'te dünyaya gelen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Türk tiyatrosu, sineması ve müziğine önemli katkıları ile biliniyor. Mimar, müzisyen, oyuncu ve bürokrat olarak kariyerini sürdürdü.

Sanat hayatına Gaziantep Lisesi'nde öğrenciyken Molière'in Hastalık Hastası adlı oyunundaki başrolle amatör olarak başlamıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni tamamladıktan sonra Devlet Opera ve Balesi'nin Opera Dershanesi'nde müzik eğitimi aldı.

İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak görevini yürüttü. Tiyatro kariyerine Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'yla girdi. Haldun Taner'in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban gibi oyunlarının müziklerini gerçekleştirdi. Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı ve ilk beş yıl boyunca tüm oyunlarının müziklerini yaptı.

Sinema ve televizyon dünyasında da önemli projelerde yer aldı, İkinci Bahar dizisinde Zülfikar Ağa, Yabancı Damat dizisinde Memik Dede rolüyle hafızalara kazındı.

Bürokratik kariyerinde İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde 30 yıl mimar olarak çalıştı, Beşiktaş Belediyesi'nde İmar Müdürü ve Teknik Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu ve emekli oldu.