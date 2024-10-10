Yabancı Damat dizisinin 'Niko'su Özgür Çevik evlendi!

Yabancı Damat dizisindeki performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Övgür Çevik, yaklaşık 4 senedir birlikte olduğu sevgilisiyle Karaköy’deki bir mekanda evlendi.

DÜĞÜNDEN KARELER GELDİ

Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu'nun bu mutlu günlerine dair fotoğrafları yakın arkadaşları kişisel sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Çiftin düğününe birçok ünlü isim katıldı. Engin Akyürek, Tolga Sarıtaş, Binnur Kaya, Hasibe Eren düğüne katılan isimler arasında yer aldı.

GELİNLİĞİ ÇOK BEĞENİLDİ

Sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncuya takipçilerinden 'hayırlı olsun' yorumları gelirken aynı zamanda gelinin sade ve şık gelinliği çok beğenildi. Sade gelinliğine yine aynı sadelikte makyaj ve saç tercih eden geline takipçilerinden beğeni yorumları yağdı.

ÇOK YAKIŞTIRDILAR

Ünlü oyununun takipçilerinden, "Çok yakışıyorsunuz", "Gelinliğine bayıldık sade ve şık" "Muluklar dileriz" gibi yorumlar yapıldı.

ÖZGÜR ÇEVİK KİMDİR?

Ankara'da dünyaya gelen Özgür Çevik, ilkokulu Amasya'da, ortaokulu Lüleburgaz'da ve liseyi ise Bingöl ve İzmit'te Kocaeli Anadolu Lisesi'nde okudu.

Çevik, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü kazanarak tekrar İstanbul'a döndü ve eğitimle birlikte müzik alanında çalışmalara da devam ettirdi.

Özgür Çevik, 2004 yılında yayınlanan "Akademi Türkiye" yarışmasıyla ün kazandı. Daha sonra "Yabancı Damat" dizisinde Niko karakterine hayat verdi. Özgür Çevik, Yabancı Damat dizisiyle yıldızını parlattı.

Çevik, "Gece Sesleri" adlı dizide başrolü üstlendi ve ardından aynı kanalda yayınlanan "Balkan Düğünü" dizisinde de rol aldı.

2015-2018 yılları arasında ATV’de yayınlanan "Kırgın Çiçekler" adlı dizide ise 'Toprak' karakterini başarıyla canlandırdı.