Yabancı uyruklu şahıs otobüste pet şişeye tuvaletini yaptı. Otobüsten atıldı

İstanbul’da yabancı uyruklu bir vatandaş, otobüste etrafındakilere aldırış etmeden pet şişe içerisine idrarını yaptı. Bunun üzerine otobüsten yaka paça atıldı.

Yabancı uyruklu şahıs otobüste pet şişeye tuvaletini yaptı. Otobüsten atıldı

Editör: İsa Karaarslan

Hükümetin olmayan göç politikası ve açık kapı stratejisiyle bir çok sapkın zihniyette insan da Türkiye’ye doluştu.

Şehirlerarası yolculuk yapan yabancı bir şahsın yaptıkları pes dedirtti. Otobüste etrafında bulunan kadın, çocuk ve yolculara aldırış etmeyen şahıs pet şişeye tuvaletini yaptı.

İstanbul'da meydana gelen olayda, bir otobüsün içerisinde seyahat eden yolcular, yabancı uyruklu bir şahsın yolculuk esnasında pet şişeye tuvaletini yaptığını fark etti. Otobüsün içindeki kadın ve çocuklara aldırış etmeden hareket eden yabancı uyruklu şahıs yolcuların tepkisiyle karşılaştı.

Yolcuların yoğun tepkisi üzerine aracı durduran otobüs şoförü olaya müdahale ederek yabancı uyruk şahsı otobüsten attı.

O anlar bir yolcu tarafından kameraya çekilirken sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

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